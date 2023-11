Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν κατά το αποψινό ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία στα περίχωρα της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το προσκείμενο στη Χαμάς πρακτορείο Shehab.

Τις πληροφορίες επιβεβαιώνει ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι η ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε στο προάστιο Χάμαντ, βορειοδυτικά της πόλης Χαν Γιούνις. Μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται παιδιά και γυναίκες, επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της Χαμάς, 14.128 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 33.000 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 5.840 παιδιά και 3.920 γυναίκες, αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

Arrival of 10 martyrs and 22 injuries to Nasser Hospital following #Israeli shelling on a residential apartment in Hamad neighbourhood, west of Khan Younis, #Gaza. pic.twitter.com/gOd7rOuTiV

— Quds News Network (@QudsNen) November 21, 2023

