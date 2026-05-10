Νέα περιστατικά βίας σημειώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας υπό πίεση την πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με δηλώσεις Παλαιστινίων αξιωματούχων των υπηρεσιών υγείας, ισραηλινές επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων σε διαφορετικά σημεία του θύλακα.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται δύο μέλη των αστυνομικών δυνάμεων της Χαμάς, με το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τον επικεφαλής της αστυνομίας δίωξης εγκλήματος στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, Γουεσάμ Αμπντέλ-Χαντί, και τον βοηθό του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.

Παράλληλα, ιατρικές πηγές ανέφεραν ακόμη έναν νεκρό από πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα. Η κλιμάκωση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα της εύθραυστης παύσης των εχθροπραξιών, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.