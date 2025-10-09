Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα, ώρες μετά την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (…) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ.

Ο ίδιος μίλησε για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».