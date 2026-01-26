Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Παρά τις έντονες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τις δεξιές και ακροδεξιές συνιστώσες του κυβερνητικού συνασπισμού, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Βενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ την απόφαση για επαναλειτουργία του συνοριακού φυλακίου της Ράφα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φυλάκιο θα τεθεί υπό την εποπτεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού UBAM, με παράλληλη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η ισραηλινή πλευρά, ωστόσο, έθεσε σαφείς όρους: η διέλευση θα αφορά αποκλειστικά πρόσωπα και όχι εμπορεύματα και θα επιτραπεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που εξακολουθεί να βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι όροι αυτοί τέθηκαν παρά τις, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονες πιέσεις που άσκησαν στην Ιερουσαλήμ οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους με τον Νετανιάχου την προπερασμένη Πέμπτη 24/1. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ανάγκη ταχείας υλοποίησης του δεύτερου σταδίου του σχεδίου των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές με άμεση γνώση των σχεδιασμών, ότι η διέλευση Παλαιστινίων που διαθέτουν ειδική άδεια για μετάβαση στο εξωτερικό, καθώς και όσων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την ολοκλήρωση ιατρικής περίθαλψης σε τρίτες χώρες, θα γίνεται κατόπιν αυστηρού ελέγχου ασφαλείας.

Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού (IDF) σε ξεχωριστό φυλάκιο, το οποίο θα έχει εγκατασταθεί σε μικρή απόσταση από το κύριο πέρασμα μεταξύ Ράφας και Αιγύπτου.

Εκταφές στη Σατζαΐγια για τον εντοπισμό της σορού ομήρου

Την ίδια ώρα, και έπειτα από παύση ενός μήνα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν εκ νέου, χθες αργά το βράδυ, στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον εντοπισμό της σορού του αστυνομικού Ραν Γκβίλι, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Βάσει των προβλέψεων του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται μόνο με τον εντοπισμό και την επιστροφή στο Ισραήλ και του τελευταίου νεκρού ομήρου.

Όπως μετέδωσε το πρωί το κρατικό ραδιόφωνο του Ισραήλ, μονάδες πεζικού και μηχανικού, με τη συνδρομή κλιμακίου οδοντιάτρων και εκπροσώπων της στρατιωτικής Ραβινείας, προχωρούν από χθες το βράδυ στο άνοιγμα όλων των τάφων του νεκροταφείου της Σατζαΐγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του IDF, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο νεκροταφείο- ένα από τα μεγαλύτερα στον παλαιστινιακό θύλακα-βρίσκεται θαμμένη η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου.

Στρατιωτικές πηγές με γνώση της επιχείρησης ανέφεραν στην ελληνική υπηρεσία της D.W. ότι η διαδικασία εντοπισμού ενδέχεται να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, σφοδρές αντιδράσεις καταγράφονται από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καθώς και από τις υπουργούς Ορίτ Στρουκ και Μίρι Ρέγκεβ, που προέρχονται από τα κόμματα «Θρησκευτικός Σιωνισμός» και Λικούντ αντίστοιχα.

Και οι τρεις εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην παρουσία δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. Παράλληλα, η Χαμάς επιμένει στην άρνησή της να παραδώσει τον οπλισμό της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για επαναλειτουργία του φυλακίου της Ράφας ως υποχώρηση του Ισραήλ στις πιέσεις του περιβάλλοντος Τραμπ.

Πηγή: Deutsche Welle