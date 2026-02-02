Το πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο και παρέμενε κλειστό από τον Μάιο του 2024, άνοιξε ξανά σήμερα για τους κατοίκους και στις δύο κατευθύνσεις, υπό πολύ αυστηρούς όρους. Υπενθυμίζεται ότι είχε ανοίξει για λίγες ώρες μόλις χθες, Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση ισραηλινού αξιωματούχου.

«Από αυτή τη στιγμή, με την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής επιτήρησης EUBAM, το πέρασμα της Ράφα είναι ανοικτό για τους κατοίκους, τόσο για εισόδους όσο και για εξόδους», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στις πρώτες ημέρες της επαναλειτουργίας, μόνο πενήντα άτομα θα μπορούν να το διασχίσουν προς κάθε κατεύθυνση.

«Πενήντα πρόσωπα θα αναχωρήσουν από την Αίγυπτο για τη Γάζα και άλλα 50 θα εισέλθουν από τη Γάζα», μετέδωσε το AlQahera News, τηλεοπτικός σταθμός συνδεδεμένος με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή.

Μια άλλη πηγή στα σύνορα ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αρκετές δεκάδες άνθρωποι είχαν ήδη φτάσει σήμερα από την αιγυπτιακή πλευρά με σκοπό να εισέλθουν στη Γάζα. Παράλληλα, ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε πως περίπου 150 άτομα αναμένεται να φύγουν σήμερα από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 50 ασθενείς, ενώ περίπου 50 θα εισέλθουν από την Αίγυπτο. Το πέρασμα θα λειτουργεί περίπου έξι ώρες ημερησίως, σύμφωνα με τον Kan.

Το Ισραήλ είχε καταλάβει το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα τον Μάιο του 2024, σχεδόν εννέα μήνες μετά την εκκίνηση του πολέμου στη Γάζα.

Η επαναλειτουργία του ήταν κρίσιμη απαίτηση της πρώτης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, με μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστούν οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το κλείσιμο του περάσματος από το Ισραήλ είχε αποκλείσει μια από τις κύριες οδούς για τραυματίες και ασθενείς Παλαιστίνιους που αναζητούσαν ιατρική φροντίδα εκτός Γάζας. Ωστόσο, παρά την επαναλειτουργία του, το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, η οποία παραμένει κλειστή για τον διεθνή τύπο από την έναρξη του πολέμου.

με πληροφορίες από: Reuters