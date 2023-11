Ισραηλινά άρματα μάχης είναι παραταγμένα από νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/11) προ των πυλών του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν στρατηγικό κρησφύγετο της Χαμάς, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να καλεί ωστόσο να «προστατευθεί» η δομή υγείας και τα ισραηλινά στρατεύματα να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Εν μέσω της έντασης στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την ταυτότητα της στρατιωτικού στα χέρια της Χαμάς, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που εικονίζει τη νεαρή σε αιχμαλωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Είμαστε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό της οικογένειας Μαρσιάνο, η κόρη της οποίας, η Νόα, απήχθη βάρβαρα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση του, επιβεβαιώνοντας έτσι την ταυτότητα μιας από τους περίπου 240 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό πως «αργοπορεί και αποφεύγει» να εκπληρώσει τους όρους, που έθεσε σε διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του Κατάρ, επισημαίνοντας πως προτίθεται να προχωρήσει στην απελευθέρωση 70 γυναικών και παιδιών υπό ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την κήρυξη πενθήμερης κατάπαυσης του πυρός και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ «ζητεί την απελευθέρωση 100 (ομήρων), ενημερώσαμε τους μεσολαβητές πως θα μπορούσαμε να απελευθερώσουμε ομήρους αν λαμβάναμε πέντε ημέρες ανακωχής –δηλαδή κατάπαυσης του πυρός και περάσματος βοήθειας για (…) όλο τον λαό μας, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο εχθρός υπεκφεύγει», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αμπού Ουμπέιντα, μέσω Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την Κυριακή (12/11), ο Νετανιάχου έκανε λόγο για ενδεχόμενη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Μέλη οικογενειών ομήρων σκοπεύουν να κάνουν πορεία από το Τελ Αβίβ ως το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, για να τον πιέσουν να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

🔴 The garden of Gaza Şifa Hospital was filled with the bodies of martyrs. Even burials cannot be carried out due to attacks in the surrounding area.#Gaza_Genocide https://t.co/1JyXcvFLJh

— Yucel (@BakkalYucel) November 13, 2023