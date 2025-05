Αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών λεηλατήθηκε χθες Τετάρτη από χιλιάδες Παλαιστινίους στην Ντέιρ ελ Μπάλα της Λωρίδας της Γάζας.

Το πλήθος δεν άφησε τίποτα πίσω, παίρνοντας σακούλες με τρόφιμα και ακόμη και ξύλινες παλέτες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που ήταν παρόντες. Σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψε το AFP, ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

BREAKING: Palestinians are running for their lives in Gaza after Hamas opened fire on a crowd of Gazans trying to get aid.

Where is the international media? pic.twitter.com/xZhu8rbrpo

