Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και νοσοκομείο ανακοίνωσαν χθες Σάββατο (18/7) ότι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ζευγάρι και τρία από τα παιδιά του, σκοτώθηκαν σε πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Τα πέντε μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους όταν χτυπήθηκε διαμέρισμα στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, διευκρίνισε η πολιτική προστασία, υπηρεσία άμεσης βοήθειας που ανήκει στον κρατικό μηχανισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Νεκροί είναι ο 42χρονος πατέρας Adham Ibrahim Shaaban Nasman, η 40χρονη μητέρα Marwa Nayef Mohammed Nasman και τα τρία παιδιά τους Yahya Adham Ibrahim Nasman 18 ετών, Ibrahim Adham Ibrahim Nasman 16 ετών και η μικρή Arwa Adham Ibrahim Nasman 8 ετών.

⚠️Another MASSACRE Entire family has been killed by Israeli occupation forces in Gaza’s Al Sheikh Ridwan neighbourhood.. pic.twitter.com/FIBPjG56IK — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) July 18, 2026

⚡️Update: The israeli bombing of an apartemtnt in Al-Nasr neighborhood, northwest of Gaza City this morning, killed a family of 5: 1. Father: Adham Ibrahim Shaaban Nasman, 42 2. Mother: Marwa Nayef Mohammed Nasman, 40 Their children:

3. Little girl Arwa Adham Ibrahim… https://t.co/eJkfR0aQP9 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) July 18, 2026

Το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε είναι « ένα παιδί που δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή του πλήγματος», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

ينام هذا الطفل ابن غزة وحيدا بعد أن قتل الاحتلال اليوم والده ووالدته وشقيقاته الثلاث وودعهم في مشهد يبكي الحجر قبل البشر .. pic.twitter.com/js0bfZzVWw — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) July 18, 2026

Πρόκειται για τον Αϊχάμ Νασμάν, που εικονίζεται στο ακόλουθο βίντεο να θρηνεί τους γονείς και τα αδέλφια του.

The only surviving child of the Nasman family after his father, mother, sister, and brother were killed in an Israeli airstrike on their apartment in Gaza City today An entire family wiped out by Israel pic.twitter.com/bziJcEdlSG — ‏الـشـبـ𓂆ـراوي ‌‎#غـزَّة⁩ (@M_shebrawy3) July 18, 2026

🚨A new sole survivor in Gaza: Child Ayham Nasman. Today, Israel killed his parents and siblings in an airstrike on their apartment in Gaza City’s Al-Nasr neighborhood. He survived only because he had gone to the market when the strike hit. pic.twitter.com/xDQURWiii4 — Gaza Notifications (@gazanotice) July 18, 2026

🚨HORRIBLE: Another family wiped out in Gaza. An Israeli airstrike destroyed their home today, killing everyone inside. The only survivor was their son, seen wearing the orange shirt, who had gone outside moments before the strike. The panic, screams, and terror of children and… pic.twitter.com/CEfFcOk0M9 — Gaza Notifications (@gazanotice) July 18, 2026

Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε πτώματα.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα που εξαπολύθηκε στην πόλη της Γάζας είχε στόχο «τρομοκράτη της Χαμάς». Ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία αποτίμησης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά τον Μούσα αλ Αϊμάουι, κάτοικο της Γάζας, ο βομβαρδισμός έγινε απροειδοποίητα. «Ξαφνικά, πύραυλος έπληξε το κτήριο. Κανένας δεν το περίμενε», είπε.

«Υπήρχαν πτώματα παντού, γυναίκες, παιδιά νεκρά, ηλικιωμένοι», σύμφωνα με τον ίδιο.

⚡️Gaza sources: The Israeli army bombed the Al-Lahham family home south of Deir al-Balah, central Gaza. pic.twitter.com/qQd2NHkAHb — Warfare Analysis (@warfareanalysis) July 18, 2026

Βίντεο τραβηγμένο από εικονολήπτη του AFP δείχνει μεγάλο μέρος της πρόσοψης του κτηρίου να έχει καταστραφεί και μέλη της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών να σπεύδουν να βοηθήσουν τραυματίες, καθώς και κόσμο να ψάχνει στα συντρίμμια.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ομάδας πολιτών στη συνοικία Ζαϊτούν στη Γάζα, πάντα σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε κι αυτόν τον απολογισμό.

Αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών έκαναν εξάλλου λόγο για άλλους δυο ανθρώπους που σκοτώθηκαν χθες σε ακόμη δυο πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στη μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για αυτά τα τελευταία πλήγματα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται στην πράξη καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον κατεστραμμένο θύλακα.

Τουλάχιστον 1.144 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή τη 10η Οκτωβρίου 2025, κατά το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το ίδιο διάστημα, οι αρχές του Ισραήλ καταμετρούν 6 απώλειες στον θύλακα. Πέντε στρατιωτικούς και ένα συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας.