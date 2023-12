Δεκάδες άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εκσκαφείς του Ισραήλ εισήλθαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο ύψος της Χαν Γιούνις, δήλωσαν το πρωί της Δευτέρας (4/12) αυτόπτες μάρτυρες στο AFP.

Ο 59χρονος Αμίν Αμπού Χόλα δήλωσε ότι τα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα έχουν πλέον εισέλθει «σε βάθος δύο χιλιομέτρων» στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στο χωριό αλ Καράρα, βορειοανατολικά της Χαν Γιούνις.

«Τα άρματα μάχης βρίσκονται πλέον στον δρόμο Σαλαχεντίν», που εκτείνεται από τη βόρεια ως τη νότια Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε από την πλευρά του ο 34χρονος Μοάζ Μοχάμεντ.

Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας (4/12) ισραηλινά αεροσκάφη ανατίναξαν την είσοδο του νοσοκομείου Kamal Adwan στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Another UN school in Gaza is bombed where many had taken refuge – Deaths and Devastation continues in the name of ‘Right to Defend’ pic.twitter.com/NibjEgALws

— Ashok Swain (@ashoswai) December 4, 2023