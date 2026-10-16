Η είσοδος φορτηγών με εμπορικά αγαθά από το Ισραήλ προς τη Λωρίδα της Γάζας ανεστάλη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, εξαιτίας σοβαρής διαφωνίας που ανέκυψε σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις προς τους εμπόρους.

Σύμφωνα με τη Μονάδα Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) του ισραηλινού στρατού, οι ντόπιοι έμποροι διέκοψαν τον συντονισμό διαμαρτυρόμενοι για την επιβολή τέλους ύψους 10.000 σέκελ (περίπου 3.220 δολαρίων) ανά φορτηγό, καθώς και για την υποχρέωση να πραγματοποιούν το 30% των συνολικών τους πωλήσεων αποκλειστικά σε μετρητά.

Η πλευρά της Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες περί αναγκαστικής φορολόγησης, υποστηρίζοντας μέσω του Reuters ότι τα ποσά αυτά συνιστούν εθελοντικές εισφορές εύπορων κατοίκων προς ένα εθνικό ταμείο αλληλεγγύης. Το εν λόγω ταμείο αποσκοπεί στη στήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως χήρες και ορφανά, ενώ η απαίτηση για συναλλαγές σε μετρητά αποδίδεται στη δραματική έλλειψη ρευστότητας που πλήττει τον θύλακα.

Οι επιπτώσεις στην τροφοδοσία

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Μεταφορών της Γάζας, Ναχέντ Σουχάιμπερ, επιβεβαίωσε την πλήρη διακοπή των εμπορικών φορτηγών από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Παρά ταύτα, διευκρίνισε ότι η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τα εμπορικά προϊόντα που προέρχονται από την Αίγυπτο, συνεχίζουν να εισέρχονται κανονικά μέσω του περάσματος που τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί άμεσα μια ζωτική πηγή εφοδιασμού με τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Μετά από τρία χρόνια πολεμικών συρράξεων, συνεχών εκτοπισμών και αυστηρών περιορισμών, η συντριπτική πλειονότητα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζει σε προσωρινά καταλύματα και εξαρτάται ολοκληρωτικά από την εξωτερική βοήθεια, ενώ οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση της επισιτιστικής κρίσης εντείνονται.

Αποκλίσεις στους αριθμούς και τις διεθνείς δεσμεύσεις

Η ισραηλινή πλευρά εκτιμά ότι η αναστολή του συντονισμού μπορεί να περιορίσει τον ημερήσιο αριθμό των εισερχόμενων φορτηγών στα 300, δηλαδή στο μισό του συνήθους όγκου. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των φορτηγών που διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα είναι ήδη πολύ χαμηλότερος από τα 600. Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται και ο Ναχέντ Σουχάιμπερ, υπολογίζοντας τον συνολικό ημερήσιο αριθμό κοντά στα 300 φορτηγά, εκ των οποίων τα δύο τρίτα μεταφέρουν εμπορικά εμπορεύματα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την είσοδο τουλάχιστον 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας την ημέρα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η δέσμευση αυτή αφορά τη συνολική ροή οχημάτων, θεωρώντας ότι τα εμπορικά φορτηγά λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ανθρωπιστική βοήθεια.