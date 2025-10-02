Ο στολίσκος της Global Sumud Flotilla, «ανάγκασε» τον κόσμο να κοιτάξει προς τη πολύπαθη λωρίδα, καθώς είναι το πιο προβεβλημένο σύμβολο αντίθεσης στον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η πορεία του μέσα από τη Μεσόγειο Θάλασσα τράβηξε τη διεθνή προσοχή, καθώς χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία έστειλαν σκάφη ή drones σε περίπτωση που χρειάζονταν βοήθεια οι πολίτες τους, ακόμη και όταν προκάλεσε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ να επιστρέψουν.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη από τις ισραηλινές αρχές Τούρκων πολιτών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε την «επίθεση» του Ισραήλ στον στολίσκο «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουσταβο Πέτρο, διέταξε την απέλαση ολόκληρης της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ισραήλ την Τετάρτη, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών στον στολίσκο. Το Ισραήλ δεν έχει πρέσβη στην Κολομβία από πέρυσι. Ο Πέτρο χαρακτήρισε τις συλλήψεις ως πιθανό «νέο διεθνές έγκλημα» από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ζήτησε την απελευθέρωση των Κολομβιανών. Επίσης, τερμάτισε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Κολομβίας με το Ισραήλ.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισε ότι η έρευνα αφορά «24 Τούρκους πολίτες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στα διεθνή ύδατα εναντίον του Global Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα «για τα εγκλήματα της στέρησης της ελευθερίας, της αναχαίτισης ή της παρακράτησης μέσων μεταφοράς, της διακεκριμένης λεηλασίας, των υλικών ζημιών και των βασανιστηρίων».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναχαίτισε 13 από τα πλοία που συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, συνολικά 30 Τούρκοι πολίτες έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και πρόκειται να απελαθούν στην Ευρώπη.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταγγείλει χθες Τετάρτη το βράδυ «μια πράξη τρομοκρατίας» από την πλευρά του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «αυτή η επίθεση να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».

Μαλαισία: «Το Ισραήλ δείχνει απόλυτη περιφρόνηση για τη συνείδηση του κόσμου»

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, καταδίκασε την Πέμπτη την αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν συλλάβει οκτώ Μαλαισιανούς.«Με το να εμποδίζει μια ανθρωπιστική αποστολή, το Ισραήλ έδειξε απόλυτη περιφρόνηση όχι μόνο για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και για τη συνείδηση του κόσμου», δήλωσε ο Ανουάρ.

Η αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ προκάλεσε διαμαρτυρίες στην Ιταλία και την Κολομβία. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Το ισραηλινό ναυτικό είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τη νηοπομπή ότι πλησίαζε σε ενεργό ζώνη μάχης και παραβίαζε ένα νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, ζητώντας τους να αλλάξουν πορεία. Είχε προσφέρει να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα.

Η Ισπανία ζητά εξηγήσεις από τον επιτετραμμένο του Ισραήλ

Η Ισπανία κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στη Μαδρίτη σε απάντηση στην αναχαίτιση του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα από ισραηλινούς κομάντος.

«Σήμερα κάλεσα τον επιτετραμμένο εδώ στη Μαδρίτη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE, λέγοντας ότι 65 Ισπανοί ταξιδεύουν με τον στολίσκο.

Το Ισραήλ απέσυρε τον πρεσβευτή του στη Μαδρίτη πέρυσι, αφού η Ισπανία αναγνώρισε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Βραζιλία: «Ανησυχούμε για τους πολίτες μας»

Η Βραζιλία καταδίκασε τη κατάληψη του στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, με αρκετούς Βραζιλιάνους υπηκόους επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένης της βουλευτή Λουιζιάν Λινς, από το ισραηλινό ναυτικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάουρο Βιέιρα δήλωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνησή του κοινοποίησε «άμεσα» στο Ισραήλ την ανησυχία της για τους 15 Βραζιλιάνους που συμμετέχουν στον στολίσκο, σύμφωνα με τον Guardian.

Γ. Γεραπετρίτης: «Είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά»

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από το στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Άσντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες, των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία. Εγινε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής

«Είχαμε αγρύπνια εξαιτίας των χθεσινών γεγονότων», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι είναι μακράν η χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών, όπου η κάθε συμμετρία έχει χαθεί.

«Οι πόλεμοι, οι οποίοι πάντοτε εθεωρούντο μακρινά φαινόμενα που δεν μας αγγίζουν, είναι πια στη γειτονιά μας και η κάθε μέρα που έρχεται καταργεί την προηγούμενη», κατέληξε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα

Όπως αναφέρει το March to Gaza Greece, για σήμερα έχουν καλεστεί διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, μετά το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Global Sumud Flotilla.

Συγκεκριμένα η κίνηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό της Γάζας αναφέρει:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για Ελεύθερη Παλαιστίνη | Άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων

Με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και με κάθε μέσο στη διάθεση μας, πιέζουμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των εκατοντάδων απαχθέντων

Ενωνόμαστε με το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που σε δεκάδες χώρες βγαίνει στους δρόμους. Εμπνεόμαστε από τη γενική απεργία που έχει προκηρυχθεί στην Ιταλία για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου!

Η προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός είναι απόλυτα νόμιμη και δίκαιη. Είναι στοιχειώδης πράξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης απέναντι σε ένα κράτος πειρατή, σε ένα κράτος που αποδεδειγμένα διαπράττει γενοκτονία

Ο στόλος έστειλε το μήνυμα της έμπρακτης αλληλεγγύης – η γενοκτονία θα σταματήσει!

Όλα τα μάτια στη Γάζα!

Ο χάρτης θα ενημερώνεται διαρκώς με τοποθεσίες. Βοηθήστε μας να τον γεμίσουμε!

Ήδη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πύργος, Πάτρα, Λεωνίδιο, Χανιά, Ρέθυμνο, Χίος, Μυτιλήνη, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Κως, Νίσυρος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Καρδίτσα, Βόλος, Λάρισα, Γιάννενα θα στείλουν αύριο το μήνυμα αλληλεγγύης .»