Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά εδώ και μια εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας πως στόχος ήταν διοικητής της Χαμάς.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε αυτοκίνητο στη Μπέιτ Λάχια.

Ανακοίνωση των IDF, που κοινοποιήθηκε μέσω Telegram, αναφέρει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν διοικητή της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος σχεδίαζε να εξαπολύσει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το αεροπορικό πλήγμα διατάχθηκε προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις, αναφέρουν οι IDF, διαβεβαιώνοντας ότι ελήφθησαν μέτρα προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για τραυματισμούς πολιτών.