Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν το Σάββατο τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με διασώστες και ιατρικές πηγές στο παλαιστινιακό έδαφος, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν «διοικητή πυρήνα» του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συνήφθη τον Οκτώβριο του 2025, βίαια επεισόδια σημειώνονται καθημερινά στη Γάζα.

Μέσα στην πόλη της Γάζας, πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 μέσα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας, οργανισμός πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το νοσκομείο αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε επτά πτώματα. Το νοσοκομείο και η υπηρεσία πολιτικής άμυνας δημοσιοποίησαν έναν ονομαστικό κατάλογο των νεκρών, στον οποίο τρία από τα ονόματα είναι γυναικεία, χωρίς να διευκρινίσουν τις ηλικίες τους.

«Στοχοθετήσαμε ‘τρομοκράτες’ στον τομέα αυτό», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Νοτιότερα, ένας 25χρονος άνδρας, ο Μουχάναντ Οτμάν Φαρουάνα, σκοτώθηκε το πρωί «από πλήγμα με στόχο μια σκηνή εκτοπισμένων», σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι μεταφέρθηκαν σ’ αυτό τραυματίες μετά το εν λόγω πλήγμα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για τον φόνο του Μουχανάντ Φαρουάνα με «πλήγμα ακριβείας». Τον παρουσίασαν ως «έναν διοικητή πυρήνα» του ένοπλου σκέλους της Χαμάς.

Το πλήγμα είχε στόχο τη σκηνή που βρισκόταν πάνω στη σκεπή του σπιτιού του, το πρωί της ίδιας ημέρας που επρόκειτο να παντρευτεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εξάδελφός του, ο Μοχάμεντ Φαρουάνα.

«Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για τον γάμο του, κάνουμε την κηδεία του», πρόσθεσε.

Η πολιτική άμυνα ανακοίνωσε απόψε τον θάνατο ενός ένατου ανθρώπου, ενός 37χρονου άνδρα από ισραηλινό πλήγμα σε νοτιοανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters