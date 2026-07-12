Ισραηλινές επιθέσεις σήμερα στη λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζώη σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι, ανακοίνωσαν παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι, ενώ μεσολαβητές διεξάγουν νέες συνομιλίες για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό, ισραηλινά πυρά πυροβόλων εναντίον σκηνών στην ανατολική πλευρά του προσφυγικού καταυλισμου Αλ-Μπουρέιτζ στο κέντρο της Γάζας σκότωσαν την 9χρονη Τάλα Αμπού Μάταρ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κάτι για το επεισόδιο.

Αεροπορικό πλήγμα σε χυτήριο μετάλλων στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας στοίχισε εξάλλου τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η εγκατάσταση επλήγη με τρεις ισραηλινούς πυραύλους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν στο Ρόιτερς ότι έπληξαν «τρομοκρατική» υποδομή, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάλλου οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως από την Πέμπτη έχουν σκοτώσει στη βόρεια Γάζα τουλάχιστον δύο μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών.

Αργότερα σήμερα, ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό σκηνών στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, έγινε γνωστό από ιατρικό προσωπικό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Αυτά τα τελευταία βίαια επεισόδια σημειώνονται ενώ ηγέτες της Χαμάς επισκέπτονται το Κάιρο για περαιτέρω συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στις συνομιλίες, οι οποίες πρόσθεσαν ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια ουσιαστική πρόοδος.