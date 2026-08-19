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Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας και ιατρικές πηγές του παλαιστινιακού θύλακα .

Το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας ανέφερε ότι παρέλαβε επτά πτώματα και τουλάχιστον 22 τραυματίες μετά την επίθεση.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.

Νωρίτερα σήμερα, στον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, σε μια ξεχωριστή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος, δήλωσαν γιατροί.