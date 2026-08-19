Τραγικό απολογισμό με έξι νεκρούς Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, άφησε πίσω του χθες, Τρίτη 18 Αυγούστου, ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα ανέφεραν ότι οι τραυματίες από την επίθεση ξεπερνούν τους δέκα.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας που υπάγεται στη Χαμάς, επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ατόμων, υπογραμμίζοντας πως υπήρχε «ανάμεσά τους παιδί». Πρόσθεσε επίσης ότι υπήρξαν πολλοί τραυματίες από την «ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι (της πόλης) της Γάζας».

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας μεταφέρθηκαν αρχικά πέντε σοροί και 13 τραυματισμένοι πολίτες, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ένα «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας», με στόχο «διοικητές της Χαμάς», οι οποίοι «σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις» σε βάρος των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά υποστήριξε ότι «έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι». Μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης, οι IDF υπογράμμισαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο και μια συνάντηση υψηλόβαθμων στελεχών από επίλεκτες μονάδες της Χαμάς. Ένα από αυτά τα στελέχη φέρεται να είχε λάβει μέρος στις αιματηρές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Περιγράφοντας τη σκηνή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο αυτόπτης μάρτυρας Μοχάμεντ Αλγούλ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στρατιωτικά αεροσκάφη του Ισραήλ εκτόξευσαν δυο πυραύλους εναντίον του καφέ “Sweet and Bitter” στο αλιευτικό λιμάνι στη δυτική πόλη της Γάζας».

Έντονη ήταν η καταδίκη της επίθεσης από τη Χαμάς. Η παλαιστινιακή οργάνωση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως η ενέργεια αυτή δείχνει «την κατάφωρη περιφρόνηση του Ισραήλ έναντι όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός που έκαναν μεσολαβητές και εγγυήτριες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης του προέδρου Τραμπ χθες». Σημειώνεται ότι η αναφορά αυτή σχετίζεται με πρόσφατες δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στο δίκτυο Fox News.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το τελευταίο διάστημα ο ισραηλινός στρατός έχει περιορίσει τη δράση του στη Λωρίδα της Γάζας, κατόπιν αμερικανικών πιέσεων. Πλέον, φέρεται να διεξάγει στοχευμένα χτυπήματα αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου κινδυνεύει το προσωπικό του ή προκειμένου να εξουδετερώσει μαχητές που συμμετείχαν στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή του πολέμου.

Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τις επαφές που είχε στην Ιερουσαλήμ ο Αμερικανός απεσταλμένος, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Κατά τη συνάντηση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία οπισθοχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, εάν πρώτα δεν επιτευχθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή είχε προηγηθεί συνάντηση του Κούσνερ με τον ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια. Το παλαιστινιακό κίνημα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην εφαρμογή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, ζητώντας παράλληλα από την Ουάσιγκτον να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου ώστε να συμμορφωθεί με αυτό.