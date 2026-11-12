Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν ότι βομβαρδισμός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 20 και πλέον.

«Ο απολογισμός του ισραηλινού βομβαρδισμού στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ ανέρχεται σε έξι νεκρούς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, προσθέτοντας ότι άλλοι 20 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP για να του ζητήσει σχόλιο σχετικά με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η υπηρεσία αυτή, μέρος του κυβερνητικού μηχανισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να αναφέρει πως βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία επαλήθευσης.

Προχθές Τρίτη, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Ο ισραηλινός στρατός από τις πλευρά του ανέφερε ότι έπληξε «στρατιωτικούς» στόχους.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου, με έναυσμα την έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κατά τον στρατό του Ισραήλ, υπό την κατοχή του παραμένει πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού ζει στον υπόλοιπο θύλακο —όπου σχεδόν όλες οι υποδομές καταστράφηκαν στον πόλεμο—, υπό τον έλεγχο της Χαμάς.