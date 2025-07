Η βρετανική εφημερίδα “Daily Express”, με ένα εξώφυλλο – γροθιά στο στομάχι, θέτει προ των ευθυνών της και τη βρετανική κυβέρνηση, ζητώντας να κάνει κάτι για να σταματήσει η θηριωδία στη Γάζα.

«Για όνομα του Θεού, σταματήστε το τώρα», αναφέρει η “Daily Express” που έγινε viral στα social media.

Our powerful @Daily_Express front page for tomorrow.

The brutal suffering in Gaza must end. The shocking image shows Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, one, who weighs the same as three-month old baby due to the humanitarian crisis following the continued blocking of basic aid… pic.twitter.com/ENWMLYhhJt

— Callum Hoare (@CallumHoare_) July 22, 2025