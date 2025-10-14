Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς μετέδωσε βίντεο από την εκτέλεση οκτώ «συνεργατών» των δυνάμεων κατοχής στην πόλη της Γάζας, μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε βάσει του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το βίντεο – του οποίου η αυθεντικότητα, η ημερομηνία ή η ακριβής τοποθεσία δεν έχει επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) – δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κανάλι του δικτύου Al Aqsa στην πλατφόρμα Telegram με τη λεζάντα να αναφέρει: «Η Αντίσταση εκτελεί τη θανατική ποινή αρκετών συνεργατών (σ.σ. των ισραηλινών δυνάμεων) και εγκληματιών στην πόλη της Γάζας».

Στο βίντεο διακρίνονται οκτώ άνδρες με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα και καλυμμένα τα μάτια τους, να οδηγούνται σε μια πλατεία, να γονατίζουν κατά σειρά και να εκτελούνται από ενόπλους.