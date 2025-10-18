Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Τη σορό ενός ακόμη ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν οι ισραηλινές αρχές την Παρασκευή (17/10), σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Η παράδοση της σορού πραγματοποιήθηκε από τη Χαμάς μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας παρέλαβαν το φέρετρο εντός της Γάζας και το μετέφεραν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής του Υπουργείου Υγείας στο Ισραήλ, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, πρόκειται για τον 75χρονο Ελιάχου Μάργκαλιτ, ο οποίος είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Η σορός του είχε απαχθεί από τη Χαμάς, ενώ την ίδια ημέρα είχε απαχθεί και η κόρη του, Νίλι, η οποία αφέθηκε ελεύθερη κατά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2023.

The body returned is 75 year old Eliyahu Margalit. He went to take care of the horses on Kibbutz Nir Oz when terrorists came. They murdered him and stole his body and the horses. Eliyahu’s nickname was “Churchill” and he loved those horses. Rest now Churchill, you’re home. pic.twitter.com/H6BSYZSnmB — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) October 18, 2025

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ακόμη 18 σοροί παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Times of Israel