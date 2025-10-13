Δυνάμεις της Χαμάς σκότωσαν 32 μέλη «συμμορίας» στην Πόλη της Γάζας σε μια εκστρατεία ασφαλείας που ξεκίνησε αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός την Παρασκευή, ενώ έξι από τα μέλη της επίσης σκοτώθηκαν στις βιαιότητες, δήλωσε σήμερα πηγή από τον παλαιστινιακό τομέα ασφάλειας.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η επιχείρηση ασφαλείας στην Πόλη της Γάζας είχε ως στόχο μέλη μιας «επικίνδυνης συμμορίας που σχετιζόταν με οικογένεια στην Πόλη της Γάζας». Η επιχείρηση είχε οδηγήσει στη σύλληψη 24 ανθρώπων και τον τραυματισμό 30 άλλων, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μετά την κατάπαυση πυρός στον διετή πόλεμο με το Ισραήλ, το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα έχει αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας σε μια προσπάθεια, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει κενό ασφαλείας που θα μπορούσε να καλυφθεί από ανομία και λεηλασίες.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από τη Χαμάς να αφοπλιστεί με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς έχει πάρει έγκριση για επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει «να σταματήσει τα προβλήματα» και εξηγώντας ότι έλαβε «έγκριση» για τις ενέργειές της αυτές.

Εν το μεταξύ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες χρηστών του Χ, αναφέρουν ότι η ισλαμική οργάνωση χρησιμοποίησε ασθενοφόρα προκειμένου να προσεγγίσει τα μέλη της «συμμορίας».

So Hamas used ambulances to enter the Dughmush clan territory in order to execute them.

I repeat, Hamas used ambulances in order to kill Palestinians. No one will care because now Israel is not involved pic.twitter.com/4RnsDXRzX6 — Nadav Pollak (@NadavPollak) October 12, 2025

Αντίπαλοι της Χαμάς

Ο αξιωματούχος δεν κατονόμασε τη συμμορία που εμπλέκεται στο περιστατικό, αν και υπάρχουν αρκετές φατρίες στη Γάζα που εδώ και καιρό θεωρούνταν αντίπαλες στη Χαμάς, αλλά εξέφρασαν πιο ανοικτά αντίθετες θέσεις όσο ο πόλεμος εξελισσόταν. Έχουν σημειωθεί διάφορες συγκρούσεις.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η συμμορία δεν ανήκει σε οργάνωση υπό την ηγεσία του πιο γνωστού μαχητή κατά της Χαμάς, του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, που έχει ως έδρα του τη Ράφα στη νότια Γάζα, μια περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει κατηγορήσει τον Αμπού Σαμπάμπ και τους υποστηρικτές του ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Ο ίδιος αρνείται ότι λαμβάνει ισραηλινή στήριξη ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε ότι υψηλόβαθμος συνεργάτης του Αμπού Σαμπάμπ «εξουδετερώθηκε» από τότε που η εκστρατεία ασφαλείας ξεκίνησε με την κατάπαυση πυρός, αλλά δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η αναζήτηση του Αμπού Σαμπάμπ. «Η εκστρατεία ασφαλείας συνεχίζεται και κλιμακώνεται έως ότου το ζήτημα αυτό λήξει εντελώς και καμία πλευρά δεν θα επιτραπεί να παραβιάσει τον νόμο», πρόσθεσε.