Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα. «Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».

Χαμάς: «Το ισραηλινό σχέδιο συνιστά νέο έγκλημα πολέμου»

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να διαπράξει ένα «νέο έγκλημα πολέμου» με το σχέδιό του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, «μία εγκληματική περιπέτεια που θα του κοστίσει ακριβά» και θα οδηγήσει στην «θυσία των ομήρων», προειδοποιεί σε ανακοίνωση η Χαμάς.

«Η έγκριση από την σιωνιστική κυβέρνηση των σχεδίων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την απομάκρυνση των κατοίκων της συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου που ο κατοχικός στρατός θέλει να διαπράξει κατά της πόλης και του σχεδόν ενός εκατομμυρίου των κατοίκων της».

«Η εγκληματική αυτή περιπέτεια θα κοστίσει ακριβά και δεν θα είναι ένα εύκολο ταξίδι» για τον ισραηλινό στρατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαμάς που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί μετά την συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαιώνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του «δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των ομήρων τους».

«Έχουν αντιληφθεί ότι η επέκταση της επίθεσης σημαίνει την θυσία τους, πράγμα που δείχνει την απερισκεψία τους απέναντι στην ζωή των κρατουμένων για πολιτικούς στόχους που έχουν ήδη αποτύχει», δηλώνει το ισλαμιστικό κίνημα που επαναλαμβάνει ότι «δεν θα φεισθεί προσπαθειών για την λήψη όλων των μέτρων που θα προετοιμάσουν το έδαφος για μία συμφωνία, για την πορεία προς μία συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση διά μίας όλων των ομήρων, για τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής».

Η Τουρκία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας, κατηγορεί το Ισραήλ ότι αποσκοπεί στο να καταστήσει τη Γάζα μη κατοικήσιμη και να εκτοπίσει βίαια τον παλαιστινιακό λαό από τα δικά του εδάφη και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα, η οποία σηματοδοτεί μια νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής της στην περιοχή. Κάθε κίνηση της φονταμενταλιστικής κυβέρνησης Νετανιάχου που αποσκοπεί στη συνέχιση της γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού και στην επέκταση της κατοχής αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, επιδεινώνει την αστάθεια στην περιοχή και επιτείνει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση.

Η διαρκής ειρήνη στην περιοχή μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επικράτησης του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας, καθώς και της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κατοχικό Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της για να αποτρέψει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το οποίο αποσκοπεί να καταστήσει τη Γάζα μη κατοικήσιμη και να εκτοπίσει βίαια τον παλαιστινιακό λαό από τα δικά του εδάφη, και καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσει δεσμευτικά μέτρα για να σταματήσει τις ενέργειες του Ισραήλ που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες».

«Μεγάλη ανησυχία» της Κίνας για το ισραηλινό σχέδιο

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία» της σε ό,τι αφορά το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου της Πόλης της Γάζας, κάνοντας έκκληση στο Ισραήλ να «σταματήσει άμεσα αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες».

«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε γραπτή απάντηση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ιταλικής ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας

Προσγειώθηκε πριν λίγο στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, «ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας», όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.