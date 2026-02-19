Η Ινδονησία, χώρα όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, θα αναλάβει την υποδιοίκηση της Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, κατά την πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τζέφερς, πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες σε αυτή τη δύναμη (ISF), αναφέροντας, εκτός της Ινδονησίας, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και την Αλβανία.

Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, είπε στη συνεδρίαση ότι η χώρα του θα συμβάλει στην ISF με 8.000 στρατιώτες ή και περισσότερους.

Η ISF, που ενδέχεται να αριθμεί έως και 20.000 στρατιώτες, θα αναλάβει την ασφάλεια του θύλακα και την εκπαίδευση των Παλαιστίνιων Αστυνομικών. Δύο χώρες, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης της νέας παλαιστινιακής αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάτ Τοκάγιεφ, υποσχέθηκε επίσης ότι η χώρα του θα αναπτύξει στη Γάζα στρατιωτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών μονάδων, στο πλαίσιο της ISF.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου, Νάσερ Μουρίτα, που ήταν επίσης παρών στην Ουάσινγκτον, είπε ότι το βασίλειο «είναι έτοιμο να αναπτύξει αστυνομικούς και να εκπαιδεύσει τους Παλαιστίνιους αστυνομικούς της Γάζας», ενώ παράλληλα θα στείλει και «ανώτατους αξιωματικούς στην κοινή στρατιωτική διοίκηση της ISF».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είπε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει με στρατιώτες στην ISF.

Πολλές αραβικές χώρες, όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, δεσμεύτηκαν να δώσουν, μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης, 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν 1,2 δισεκ. για να στηρίξουν τη Γάζα.