Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μετά τις αναφορές ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει στρατό στη Γάζα, στα πλαίσια των δυνάμεων που θα βρεθούν εκεί, προκειμένου να διασφαλίσουν την Ειρηνευτική Συμφωνία, πηγές του Υπουργείου Άμυνας της γείτονος, ανέφεραν ότι θα υπάρξει συμμετοχή στην έρευνα για τον εντοπισμό των νεκρών που βρίσκονται κάτω από σωρούς ερειπίων στη Λωρίδα της Γάζας, από ειδική ομάδα διασωστών, της Afad.

Πρόκειται για την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων.

«Μια ομάδα της Afad θα αναλάβει την έρευνα» είπε ένας Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι ήδη «81 μέλη της υπηρεσίας βρίσκονται επί τόπου, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών».

Οι διασώστες αυτής της ομάδας επιχειρούν συχνά σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.

Η Afad λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτελέσει αποστολές διάσωσης σε περισσότερες από 50 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπως στη Σομαλία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, τον Ισημερινό, τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ, την Υεμένη, τη Μοζαμβίκη και το Τσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ