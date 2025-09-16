Ένα βίντεο – σοκ κάνει τον γύρω στα μέσα κοινωνικής δικτύωση σήμερα και φέρεται να δείχνει μια ισραηλινή στρατιώτη που βγάζει βίντεο σέλφι, καθώς κινείται με στρατιωτικό όχημα μέσα στην πόλη της Γάζας.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακολουθεί έκρηξη με αποτέλεσμα τουλάχιστον τον σοβαρό τραυματισμό της ή –όπως αναφέρουν χρήστες του Χ- τον θάνατό της. Το όχημα επλήγη από βόμβα, νάρκη ή ρουκέτα, χωρίς ακόμα να έχουν διασαφηνιστεί ακριβώς οι συνθήκες του χτυπήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάποιο σχετικό περιστατικό.

Δείτε το βίντεο: