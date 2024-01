Οι στρατιώτες του IDF μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό αλλά και πολίτες, εισήλθαν σε νοσοκομείο της Τζενίν, στη Γάζα, για να εκτελέσουν τρεις άνδρες, για τους οποίους είπαν πως πρόκειται για «τρομοκράτες» και πως ένας απ’ αυτούς συνδέεται με τη Χαμάς.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας του νοσοκομείου κατέγραψε τις κινήσεις των ενόπλων εντός του νοσοκομείου. Σε αυτό διακρίνεται μια μυστική ομάδα ισραηλινών, οι οποίοι έχουν μεταμφιεστεί σε μουσουλμάνους φορώντας χιτζάμπ να εισβάλουν μέσα στο νοσοκομείο όπου πυροβόλησαν και σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους που κατηγορούνταν ότι σχεδίασαν επίθεση τύπου της 7ης Οκτωβρίου.

🇵🇸🇮🇱‼️🚨The IDF disguised as doctors, women in hijabs and patience sent into Jenin hospital and killed 3 militants.

As far as I understand they were in the hospital for treatment. pic.twitter.com/9hGxsMCQki

— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 30, 2024

