Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας καταγράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, με παλαιστινιακές πηγές να αναφέρουν ότι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν κατοικίες στην πόλη της Γάζας, προκαλώντας «τεράστια πυρκαγιά» και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Οι πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και σε αραβικά δίκτυα δείχνουν φλόγες να κατακαίνε οικοδομικά τετράγωνα, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν μέσα σε συνθήκες χάους.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, επικαλούμενο πληροφορίες περί ανασύνταξης της Hamas, την ώρα που οι άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Σύμφωνα με αναφορές από παλαιστινιακά μέσα και οργανώσεις αρωγής, οι επιθέσεις έπληξαν κατοικίες σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των καταστροφών στο δίκτυο πολιτικής προστασίας και της έλλειψης βασικού εξοπλισμού πυρόσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός θυμάτων από ανεξάρτητες πηγές, ενώ οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες εξαιτίας των δυσκολιών πρόσβασης στην περιοχή.

Η νέα επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Γάζα έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η Διεθνής Αμνηστία έκανε πρόσφατα λόγο για συστηματική καταστροφή κατοικιών και πολυώροφων κτιρίων στη Γάζα, ζητώντας διερεύνηση πιθανών εγκλημάτων πολέμου.

Παράλληλα, υπηρεσίες του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχουν προειδοποιήσει για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, με χιλιάδες οικογένειες να παραμένουν εκτοπισμένες και χωρίς επαρκή πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές και δυνάμεις της Hamas, ωστόσο η αυξανόμενη ένταση των βομβαρδισμών και οι εικόνες από φλεγόμενες κατοικημένες περιοχές προκαλούν νέες διεθνείς αντιδράσεις και εντείνουν τις πιέσεις για κατάπαυση του πυρός.