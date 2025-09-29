Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ από το Axios, στην πλατφόρμα X.

A senior U.S. official said that following the talks between Witkoff and Kushner and Netanyahu, the U.S. & Israel are very close to an agreement on Trump’s plan to end the war in Gaza. Hamas still needs to agree, the official added https://t.co/dypklAzht9 — Barak Ravid (@BarakRavid) September 29, 2025

Το ρεπορτάζ επικαλείται ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επισημαίνει ότι το σχέδιο συζητήθηκε σε επαφές που είχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ και πρώην σύμβουλός του) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε πως η τελική έγκριση από τη Χαμάς παραμένει σε εκκρεμότητα, κάτι που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ελπίζει να οριστικοποιήσει την πρότασή του για ειρήνευση στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Νετανιάχου, σήμερα.

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. [Η Χαμάς έχει] μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο.»

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Νετανιάχου.