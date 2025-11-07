Περισσότεροι από 37.000 τόνοι βοήθειας του ΟΗΕ μπόρεσαν να εισέλθουν στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΟΗΕ, αποδοκιμάζοντας τη βραδύτητα με την οποία αίρονται τα εμπόδια, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) “αναφέρει πως παρά τη σημαντική πρόοδο ως προς την αύξηση της ανθρωπιστικής δυναμικής, οι επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού συνεχίζουν να είναι τεράστιες, με εμπόδια που δεν αίρονται αρκετά γρήγορα από τότε που άρχισε η εκεχειρία”, δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

“Από την έναρξη της εκεχειρίας και έως τη Δευτέρα, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του είχαν συλλέξει στα σημεία διέλευσης της Γάζας περισσότερους από 37.000 τόνους βοήθειας, κυρίως τρόφιμα”, διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι αυτό δεν περιλαμβάνει τη διμερή βοήθεια και τον εμπορικό τομέα.

“Οι είσοδοι εξακολουθούν να περιορίζονται μόνο σε δύο σημεία διέλευσης, χωρίς απευθείας πρόσβαση μεταξύ του Ισραήλ και της βόρειας Γάζας ή μεταξύ της Αιγύπτου και της νότιας Γάζας. Και ορισμένα προϊόντα και μέλη προσωπικού μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν μπορούν πάντα να εισέρχονται” στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Αυτοί οι 37.000 τόνοι απέχουν ακόμη μακράν από τους 190.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα, φάρμακα…) που ο ΟΗΕ είχε τοποθετηθεί αρχικά έξω από τη Γάζα για να εκτελέσει ένα σχέδιο 60 ημερών από την έναρξη της εκεχειρίας, προκειμένου να βοηθηθεί ο πληθυσμός του θύλακα, που καταστράφηκε έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ