Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών, καθώς ένα νέο κύμα έντονης κακοκαιρίας χτυπά τον ήδη κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν ήδη μετατρέψει καταυλισμούς σε λίμνες λάσπης, ενώ αρκετά κτίρια έχουν υποστεί κατάρρευση τις τελευταίες ημέρες.

Δύο μήνες μετά την εκεχειρία που επιβλήθηκε με αμερικανική μεσολάβηση, η Γάζα παραμένει καθηλωμένη στο πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού πλάνου του Ντόναλντ Τραμπ. Η περιοχή παραμένει διχοτομημένη, οι ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να διατηρούν τον έλεγχο σε τμήματα της Λωρίδας και ο πληθυσμός εξακολουθεί να ζει εκτοπισμένος μέσα στα ερείπια.

Τα σχέδια για τη μετέπειτα φάση, την ανοικοδόμηση και τη δημιουργία νέας διοίκησης, έχουν ουσιαστικά παγώσει, την ώρα που συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα η αναζήτηση του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, του Ραν Γκβίλι.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε επόμενο βήμα στη διαπραγματευτική διαδικασία. Στο εσωτερικό του Ισραήλ επικρατεί η άποψη πως ο Νετανιάχου δεν μπορεί πολιτικά να συμφωνήσει στην απόσυρση των δυνάμεων προς την περίμετρο της Γάζας όσο ένας όμηρος εξακολουθεί να αγνοείται.

Στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, και οι δύο πλευρές καλούνται να κάνουν παραχωρήσεις: για τη Χαμάς, εγκατάλειψη όπλων και διοικητικού ελέγχου· για το Ισραήλ, παράδοση της ευθύνης ασφάλειας σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

«Κανείς δεν βιάζεται να προχωρήσει»

«Ισραήλ και Χαμάς έχουν λόγους να κρατούν χαμηλές ταχύτητες», δηλώνει ο απόστρατος στρατηγός Ισραέλ Ζιβ, πρώην επικεφαλής επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού. «Η Χαμάς δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο, ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου, για πολιτικούς λόγους, προτιμά να μείνει μέσα στη Γάζα αντί να εξηγήσει στους ψηφοφόρους της την ανάγκη αποχώρησης».

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι ο χρόνος πιέζει και πως ο μόνος που μπορεί να επιβάλει την πρόοδο είναι ο Τραμπ.

«Αν συνεχίσουμε να περιμένουμε, η Χαμάς ανασυγκροτείται. Πρέπει να προχωρήσουμε στο σχέδιο. Το να παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο», δηλώνει.

Το αφοπλισμό της Χαμάς θεωρεί το βασικό εμπόδιο: χωρίς μια κοινά αποδεκτή διαδικασία, καμία χώρα δεν αναλαμβάνει να στείλει στρατεύματα για τη φύλαξη της Γάζας ούτε να επενδύσει στην ανοικοδόμηση περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Μια Γάζα κομμένη στα δύο

Η Λωρίδα της Γάζας παραμένει οριοθετημένη από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», τα σημερινά όρια ανάπτυξης των ισραηλινών δυνάμεων σύμφωνα με την πρώτη φάση της εκεχειρίας. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ την αποκάλεσε πρόσφατα «νέο σύνορο», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις ότι το Ισραήλ προετοιμάζει μακροχρόνια παραμονή.

Το πώς ακριβώς θα γίνει η απομάκρυνση των όπλων της Χαμάς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης Νετανιάχου–Τραμπ στη Φλόριντα εντός του μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που ήδη διαδραμάτισε ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας και στην προώθηση της συμφωνίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να πιέσει προς την υλοποίηση του επόμενου σταδίου.

Στο μεταξύ, πληροφορίες θέλουν το Ισραήλ – έπειτα από πιέσεις της Ουάσιγκτον – να έχει ξεκινήσει τον καθαρισμό ερειπίων στη Ράφα, προετοιμάζοντας μια μεγάλη εγκατάσταση προσωρινής στέγασης στην περιοχή που ελέγχει στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Το νέο συγκρότημα θα μπορεί, σύμφωνα με αναφορές, να στεγάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας, εφόσον αυτοί δεχτούν να μετακινηθούν σε ζώνες ισραηλινού ελέγχου και να υποβληθούν σε αυστηρούς ελέγχους για ενδεχόμενες σχέσεις με τη Χαμάς.

Ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν το σχέδιο αυτό προσπάθεια έμμεσης πίεσης στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου δρα η Χαμάς, απομονώνοντας περαιτέρω την οργάνωση. Ήδη ένας μικρός αριθμός ατόμων έχει μετακινηθεί σε τέτοιες ζώνες, σε καταυλισμούς που δημιουργήθηκαν από ένοπλες ομάδες προσκείμενες στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: BBC