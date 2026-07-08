Μια νέα σειρά ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών. Τα στοιχεία αυτά έδωσαν στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία και ιατρικές πηγές της περιοχής, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά από την πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Πολιτική Προστασία, που υπάγεται στη διοίκηση της Χαμάς, επιβεβαίωσε τους εννέα θανάτους, οι οποίοι προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές και πυρά σε διαφορετικά σημεία του θύλακα.

Φονικά πλήγματα σε καταυλισμούς και αστικά κέντρα

Στο νότιο τμήμα της Γάζας, το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις ανακοίνωσε τη μεταφορά τεσσάρων νεκρών (έως 39 ετών), ανάμεσα στους οποίους ήταν μια γυναίκα και ένα 10χρονο αγόρι. Το συγκεκριμένο χτύπημα της αεροπορίας έπληξε σκηνή όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι άμαχοι.

Παράλληλα, στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η σορός του Άχμαντ Σαλίμ, ενός οδηγού φορτηγού που έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά στην περιοχή αλ Μαουάσι. Σύμφωνα με την εκδοχή του ισραηλινού στρατού, ο Σαλίμ κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος στρατιωτών που εκείνη την ώρα ανέκριναν άλλους οδηγούς. Οι δυνάμεις του Ισραήλ άνοιξαν πυρ κάνοντας λόγο για «άμεση απειλή», ενώ πρόσθεσαν πως οι έρευνες για τα υπόλοιπα περιστατικά της ημέρας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην πόλη της Γάζας, το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε τρεις ακόμη θανάτους. Πρόκειται για ένα παιδί που πυροβολήθηκε στα ανατολικά της πόλης, έναν άνδρα που σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή στα δυτικά, και ένα ακόμη άτομο που έχασε τη ζωή του όταν βομβαρδίστηκε το όχημά του. Επιπλέον, παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν τον θάνατο ενός 6χρονου αγοριού στη συνοικία Ζεϊτούν, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) τη διεξαγωγή αεροπορικού πλήγματος στην πόλη.

Στο «κόκκινο» η ένταση παρά την εκεχειρία

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να ανταλλάσσουν καθημερινά ευθύνες για την παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. Από τον Οκτώβριο, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας –τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται έγκυρα από τον ΟΗΕ– καταγράφει τουλάχιστον 1.084 νεκρούς Παλαιστινίους. Στον αντίποδα, οι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει τις απώλειες πέντε στρατιωτών και ενός εργολάβου του υπουργείου Άμυνας εντός των εδαφών της Γάζας.