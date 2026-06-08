Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκαλώντας νέες απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις από τις Υγειονομικές Αρχές του θύλακα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πρόσφατων ισραηλινών πληγμάτων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένα ανήλικο παιδί.

Σημειώνεται πως οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή επιδεινώνεται συνεχώς, με τις τοπικές ιατρικές δομές να δέχονται καθημερινά τεράστια πίεση για τη διαχείριση των θυμάτων.

Την ίδια ώρα μεσολαβητές στο Κάιρο δήλωσαν ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάσωση της εύθραυστης εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τερμάτισε τις μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις, αλλά άφησε χωρίς λύση πολλά σημαντικά σημεία.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα κοντά σε καταυλισμό σκηνών, στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, υγειονομικοί δήλωσαν ότι δύο Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα οκτάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση που έγινε κοντά σε ομάδα ανθρώπων που έσκαβαν ένα πηγάδι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα τις αναφορές για τις επιθέσεις ή για το ότι οι δυνάμεις του μετακινούν τα αναγνωριστικά σημάδια για να διευρύνουν την «Κίτρινη Ζώνη» υπό τον έλεγχό τους.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν κατ’ επανάληψη αλληλοκατηγορηθεί για παραβίαση της εκεχειρίας. Ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 950 ανθρώπους μετά από την κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές, κατά την ίδια περίοδο.