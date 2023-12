Η Ιμάν Αλ Μάσρι είναι εξαντλημένη. Δίπλα της, σε ένα παλιό, χρησιμοποιημένο στρώμα, κοιμούνται τα τρία από τα τέσσερα πρόωρα μωρά της. Έπειτα από ένα κουραστικό ταξίδι προς τη νότια Λωρίδα της Γάζας, η νεαρή γυναίκα έφερε στον κόσμο, με καισαρική, τα τετράδυμα μωρά της.

Η μητέρα και τα νεογέννητα, ο Γιάσερ, η Τία και η Λιν, ζουν στην τάξη ενός σχολείου στο Ντέιρ ελ Μπάλαχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, περιστοιχισμένοι από 50 μέλη της διευρυμένης οικογένειάς τους. Το τέταρτο μωρό, ο Μοχάμαντ, είναι υπό ιατρική παρακολούθηση σε ένα νοσοκομείο του καταυλισμού Νουσεϊράτ, επτά χιλιόμετρα βορειότερα.

In dire health conditions, displaced Palestinian Iman Al-Masry gives birth to quadruplets after being displaced from Beit-Hanoun in Northern Gaza to a school in Deir-Al-Balah in Central Gaza.

One of the babies is in intensive care at the hospital. pic.twitter.com/E0RXdFMgYI

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) December 27, 2023

