Τον θάνατο δύο εργαζομένων τους σε ισραηλινή επιδρομή κοντά σε κλινική τους στην πόλη της Γάζας καταδίκασαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, δηλώνοντας «συντετριμμένοι και αγανακτισμένοι». Η επίθεση σημειώθηκε αργά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ η οργάνωση γνωστοποίησε το περιστατικό το Σάββατο.

Οι δύο άνδρες εργάζονταν ως φύλακες στην κλινική. Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι εγκαταστάσεις έφεραν ευδιάκριτα τα λογότυπα της οργάνωσης και οι συντεταγμένες τους είχαν κοινοποιηθεί στον ισραηλινό στρατό.

🔴 BREAKING – We are devastated and outraged by the killing of two of our colleagues, both watchmen, in an Israeli strike on one of our Gaza clinics tonight. This is a direct hit on MSF, bringing the total number of MSF colleagues killed in Gaza to 17. Our premises were clearly marked with MSF logos, and their location had been communicated to and was known by the Israeli military. We stand in solidarity with the families and loved ones of our colleagues. We call for accountability. — MSF International (@MSF) November 27, 2026



Με τους δύο νέους θανάτους, ο αριθμός των συναδέλφων της οργάνωσης που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα ανέρχεται σε 17, όπως ανέφεραν οι MSF.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι ήταν μαχητές της Χαμάς

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες που σκότωσε ήταν μαχητές της Χαμάς και εργάζονταν ως φύλακες σε κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του.

Ανέφερε επίσης ότι «αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της ενσωμάτωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σε διεθνείς οργανισμούς».

Συγγενής τους λέει ότι ήταν άοπλοι και φορούσαν στολές της οργάνωσης

Στην κηδεία των δύο ανδρών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, συγκεντρώθηκαν συγγενείς και άλλοι πενθούντες.

Ο Άχμαντ Αμπού Χασέιρα, συγγενής ενός από τους νεκρούς, δήλωσε ότι οι δύο φύλακες ήταν άοπλοι και φορούσαν στολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τη στιγμή της επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο Άχμαντ Σεχάντα, τοπικός εργαζόμενος της οργάνωσης, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις της κλινικής όταν σημειώθηκε το πυραυλικό πλήγμα.

Ένας νεκρός σε νέα επιδρομή το Σάββατο

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας το Σάββατο σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχος του συγκεκριμένου πλήγματος ήταν ένας μαχητής στην περιοχή.