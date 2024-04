Πέντε εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK), ανάμεσά τους τέσσερις ξένοι, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά και ισραηλινά ΜΜΕ, επρόκειτο για ανθρώπους από την Πολωνία, την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς και τον Παλαιστίνιο οδηγό και διερμηνέα της ομάδας.

«Είμαστε ενήμεροι για τα δημοσιεύματα κατά τα οποία μέλη της World Central Kitchen σκοτώθηκαν σε επίθεση του ισραηλινού στρατού καθώς εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διανείμουμε τρόφιμα στη Γάζα», ανέφερε η ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter). «Πρόκειται για τραγωδία. Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι άμαχοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος. Ουδέποτε», πρόσθεσε, με τις λέξεις «ποτέ» και «ουδέποτε» με κεφαλαία γράμματα.

We are aware of reports that members of the World Central Kitchen team have been killed in an IDF attack while working to support our humanitarian food delivery efforts in Gaza. This is a tragedy. Humanitarian aid workers and civilians should NEVER be a target. EVER.

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 1, 2024

