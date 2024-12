Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια αποτέλεσε στόχο πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων το πρωί της Παρασκευής, 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής του νοσηλευτικού ιδρύματος που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Υπήρξε μια σειρά από αεροπορικά πλήγματα στη βόρεια και δυτική πλευρά του νοσοκομείου, που συνοδεύθηκαν από σφοδρά και άμεσα πυρά, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο δρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Whatsapp.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η υπηρεσία υγείας των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καμία ένδειξη ότι εκδόθηκε προειδοποίηση πριν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν νωρίς σήμερα, δήλωσε από την πλευρά του ο περιφερειακός εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Israel is still targeting Kamal Adwan hospital. Bombs, executions, torture of medical staff and patients. pic.twitter.com/pJyEbJ9Lg9

— Palestine Info Center (@palinfoen) December 6, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ