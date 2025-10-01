Ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε τα ξημερώματα υπερπτήσεις drones καθώς προσεγγίζει τον προορισμό του.

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Όπως επίσης δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό αλληλέγγυα που επιβαίνει σε ένα από τα σκάφη του στολισκού: «Η νύχτα που εντός κι εκτός του Flotilla είμαστε αλέρτ. Άγνωστα σκάφη προσεγγίζουν τον στόλο μας, κατά πάσα πιθανότητα ισραηλινά. Υποβρύχιο πέρασε και έκοψε τις επικοινωνίες σε κάποια σκάφη μας, ίντερνετ και αυτόματο πιλότο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η εισβολή στο Άλμα. Δεν πετάμε ακόμα τα κινητά μας τηλέφωνα στη θάλασσα.»

Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.