Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας τη σορό ενός ομήρου, που επιστράφηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.

“Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας”, δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τα λείψανα ενός ομήρου ο οποίος κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ’ οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας”, δήλωσε ο στρατός.

Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου “που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό”, δήλωσε η πηγή.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Α.Α.