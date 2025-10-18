Ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/10) ότι παρέλαβε από τη Χαμάς τις σορούς δύο ομήρων.

Ο Ερυθρός Σταυρός μετέφερε από τη νότια Λωρίδα της Γάζας τα φέρετρα στα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο.

Τα λείψανα θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ίδρυμα Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους των οποίων τις σορούς παρέδωσε απόψε.

ΑΛ.Π

Πηγή: timesofisrael.com