Ο ισραηλινός στρατός (IDF) προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου σε νέα πλήγματα κατά της πόλης της Γάζας, καταστρέφοντας δύο πολυώροφα κτήρια.

Όπως ανακοινώθηκε, τα κτήρια χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών και της παρακολούθησης κινήσεων των ισραηλινών δυνάμεων.

▪️Israel just bombed Gaza’s tallest tower—right in the heart of the most crowded city, surrounded by thousands of displaced families in tents.#Gaza pic.twitter.com/ovMnTmMmpR — KareemKareemi (@9kFaith9) September 6, 2025

«ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ: Πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας», ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση του IDF μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τα δύο κτήρια απείχαν μεταξύ τους 500 και 700 μέτρα, από άλλο πολυώροφο συγκρότημα που είχε πληγεί την προηγούμενη μέρα.

Πρόκειται για τρεις πύργους, εκ των οποίων ο ένας είχε ήδη καταστραφεί το 2024 – οι άλλοι δύο καταστράφηκαν σήμερα.

Πολλοί εκτοπισμένοι κάτοικοι, που είχαν φύγει από την ανατολική και βόρεια Γάζα, είχαν βρει καταφύγιο στα συγκεκριμένα κτήρια, τα οποία βρίσκονταν απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της UNRWA και κοντά σε πανεπιστημιακό συγκρότημα.

Η εντολή εκκένωσης, σύμφωνα πάντα με το Al Jazeera, δόθηκε λίγο πριν από την επίθεση, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, καθώς το χρονικό περιθώριο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο.

Επιπλέον, έχει ήδη εκδοθεί νέα εντολή εκκένωσης, για ακόμη ένα κτήριο στην περιοχή, το οποίο στεγάζει εκτοπισμένες οικογένειες.