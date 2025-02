Αυξάνονται οι ανησυχίες για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ (και τις ΗΠΑ) να έχει δώσει προθεσμία μέχρι το Σάββατο στη Χαμάς για να απελευθερώσει κι άλλους ομήρους, αλλιώς θα ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει πιστή στη συμφωνία αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι την παραβιάζει.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εφέδρους καθώς ετοιμάζεται για πιθανή επανέναρξη των συγκρούσεων στη Γάζα.

Παράλληλα, η επίσημη ιστοσελίδα του κράτους του Ισραήλ στο Χ, δημοσίευσε σήμερα μία φωτογραφία των 3 εμφανώς αδυνατισμένων και ταλαιπωρημένων ομήρων που απελευθερώθηκαν την Κυριακή, γράφοντας στη λεζάντα: «Δείτε τι τους έκαναν. Η Χαμάς δεν επιτρέπεται να υπάρχει».

