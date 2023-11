Το κοινοβούλιο της Γάζας φέρονται να ανατίναξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κάνοντας πραγματικότητα τη δέσμευσή τους να καταστρέψουν οτιδήποτε υπάρχει στη Λωρίδα της Γάζας που να συνδέεται ή ακόμη και απλώς να θυμίζει τη Χαμάς.

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, προκάλεσε άλλο ένα χτύπημα στη Χαμάς, την οποία έχει δεσμευτεί ότι θέλει «να εξαφανίσει από τον χάρτη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING: Israel army blows up and destroyed the parliament building in Gaza pic.twitter.com/ehkyyasNzc

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 15, 2023