Τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη, στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε την Τρίτη το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

“Τα θέματα προτεραιότητας των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ Σέιχ θα επικεντρωθούν στην εκεχειρία στη Γάζα, στην ανταλλαγή κρατουμένων και στην προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας”, διευκρινίζει το Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, “ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με της Χαμάς (Παλαιστινίους σ.σ.) πριν από τις διαπραγματεύσεις”.

“Η διαδικασία των έμμεσων διαπραγματεύσεων, στην οποία συμμετείχε η Τουρκία, άρχισε στην Αίγυπτο μετά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα”, υπενθυμίζει.

Η Άγκυρα είχε στείλει αντιπροσωπεία της οποίας ηγείτο ο Καλίν στη Ντόχα.

Η Τουρκία διατηρεί από παλιά στενές σχέσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο αρνείται να χαρακτηρίσει “τρομοκρατικό”, ενώ υποδέχεται συχνά τους εκπροσώπους της πολιτικής του πτέρυγας.

Αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται επίσης να συμμετάσχει αύριο στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 65.000 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Απολογισμός που θεωρείται αξιόπιστος από τους διεθνείς παρατηρητές, ανάμεσά τους ο ΟΗΕ, της ισραηλινής επίθεσης που διεξάγεται σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ και τη σφαγή 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 25 είναι νεκροί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στη Ντόχα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι “ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα μεταβεί αύριο (Τετάρτη) το πρωί στο Σαρμ ελ Σέιχ για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας”.