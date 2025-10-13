Έπειτα από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων στην Λωρίδα της Γάζας, 20 Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται από την Χαμάς, απελευθερώνονται σήμερα. Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, η απελευθέρωσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών.

Στον αντίποδα, 26 άλλοι όμηροι φέρονται ως νεκροί, ενώ δύο ακόμη αγνοούνται. Εκπρόσωποι της Χαμάς σημειώνουν πως η διαδικασία εντοπισμού και επιστροφής των σορών μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής, το Ισραήλ έχει δεχτεί να αποφυλακίσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται για θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Παράλληλα, θα απελευθερωθούν περίπου 1.700 Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό, μετά από την έναρξη του πολέμου.

Ο 22χρονος Ματάν Αγκρεστ, στρατιώτης του Ισραηλινού στρατού, εμφανίστηκε σε βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η οικογένειά του, τον Ιούνιο. Το υλικό τον δείχνει να απομακρύνεται βίαια από άρμα μάχης στη βάση Ναχάλ Οζ, κατά την διάρκεια επίθεσης της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η μητέρα του, Ανάτ, μιλώντας στο CNN, εξομολογήθηκε πόσο επώδυνο ήταν να βλέπει αυτές τις εικόνες, αλλά θεώρησε αναγκαίο να τις κοινοποιήσει, για να μην ξεχαστεί η υπόθεση του γιου της από τις Αρχές.

Τα 28χρονα δίδυμα αδέλφια, Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Αζά, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Ένα μήνα μετά από την απαγωγή τους, ο αδελφός τους, Λίραν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, εξέφρασε την αγωνία του, λέγοντας πως η οικογένεια τους έχει πια διαιρεθεί σε μια «πριν» και μια «μετά» εποχή. Ακόμα κι αν επιστρέψουν σώοι, υπογράμμισε, οι ψυχολογικές πληγές θα παραμείνουν για πάντα.

Ο 36χρονος Ελκάνα Μπόχμποτ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova όταν ξεκίνησε η επίθεση. Αντί να φύγει, παρέμεινε στο χώρο για να βοηθήσει τους τραυματίες. Τον Μάιο, εντοπίστηκε σε βίντεο της Χαμάς, όπου δήλωνε ότι η ζωή του κινδυνεύει από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς και ζητούσε να επιστρέψει στην οικογένειά του, την σύζυγο και τον μικρό του γιο.

Ο Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών, εργαζόταν ως υπεύθυνος ασφαλείας στο φεστιβάλ Nova όταν έπεσε θύμα απαγωγής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόλαβε να βοηθήσει αρκετούς παρευρισκόμενους να διαφύγουν πριν αιχμαλωτιστεί. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από τους απαγωγείς του, εμφανίζεται καταπονημένος και εξαντλημένος, γεγονός που προκάλεσε σοκ στη διεθνή κοινή γνώμη.

Ο 20χρονος Νιμρόντ Κοέν, μέλος του ισραηλινού στρατού, είχε αναλάβει φρούρηση στην περιοχή του κιμπούτς Νιρίμ, κοντά στην Γάζα, όταν δέχθηκε επίθεση η μονάδα του. Μετά από την ανακοίνωση της πρόσφατης συμφωνίας για κατάπαυση πυρός, ο πατέρας του εξέφρασε την συγκρατημένη του αισιοδοξία, υπογραμμίζοντας πως «αυτή η στιγμή άργησε πολύ να έρθει» και ευχήθηκε να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, χωρίς προβλήματα.

Αριέλ Κούνιο, 28 ετών & Νταβίντ Κούνιο, 35 ετών

Τα αδέλφια Αριέλ και Νταβίντ Κούνιο απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο πρώτος ήταν μαζί με την σύντροφό του, η οποία απελευθερώθηκε νωρίτερα, ενώ ο δεύτερος αιχμαλωτίστηκε μαζί την σύζυγο και τις τρίχρονες δίδυμες κόρες του. Η οικογένειά του έχει πλέον απελευθερωθεί, εκτός από εκείνον.

Ο πατέρας τους, σε άρθρο του στην εφημερίδα Haaretz, περιέγραψε την αγωνία της οικογένειας, μιλώντας για τις μικρές εγγονές του που ακόμα αναρωτιούνται γιατί ο μπαμπάς και ο θείος τους δεν έχουν επιστρέψει. Όπως έγραψε: «Ζούμε σε διαρκή αβεβαιότητα. Το τραύμα δεν σταματά. Οι νύχτες περνούν με κλάματα και η αναμονή είναι αβάσταχτη. Ελπίζουμε ακόμα».

Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών

Ο Εβιατάρ Νταβίντ απήχθη από το φεστιβάλ Nova, όπου βρέθηκε ανάμεσα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους την μοιραία μέρα. Τον Αύγουστο, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, λέγοντας ότι δεν του παρέχονταν ούτε φαγητό ούτε νερό, επί σειρά ημερών.

Τα λόγια του, που κατέγραψε η κάμερα των απαγωγέων, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στο Ισραήλ. Φαίνεται να μιλά υπό πίεση, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την αγωνία του για επιβίωση και ζητώντας τερματισμό των συγκρούσεων.

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova μαζί με τον αδελφό του, όταν ξέσπασε η επίθεση. Ενώ διασκέδαζαν σε υπαίθριο χώρο κοντά στα σύνορα, κατέληξε αιχμάλωτος της Χαμάς.

Ο αδελφός του, μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, περιέγραψε πόσο επώδυνο είναι να ζει με την απουσία του: «Μου λείπει κάθε λεπτό της ημέρας. Κάθε εβδομάδα που περνά γίνεται και πιο δύσκολο να κρατήσω την ελπίδα ζωντανή».

Μάξιμ Χέρκιν, 37 ετών

Ο Μάξιμ Χέρκιν είναι Ρωσοϊσραηλινός και βρέθηκε στο φεστιβάλ Nova σχεδόν τυχαία, είχε προσκληθεί από φίλους την τελευταία στιγμή. Η απαγωγή του συγκλόνισε την οικογένειά του, ειδικά τη μητέρα και τον 11χρονο αδελφό του, τους οποίους φρόντιζε οικονομικά.

Ο ίδιος είχε γεννηθεί στην περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία και ζούσε στο Ισραήλ με την τρίχρονη κόρη του, η οποία πλέον μεγαλώνει χωρίς την παρουσία του πατέρα της.

Εϊτάν Χορν, 38 ετών

Ο Εϊτάν Χορν απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν και πήραν μαζί του, αφήνοντας πίσω τον αδελφό του, Ιαΐρ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μήνες αργότερα.

Ο Ιαΐρ, από την στιγμή της απελευθέρωσής του, έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα για την επιστροφή του Εϊτάν και των υπολοίπων αιχμαλώτων. Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη: «Νιώθω πως η ζωή μου έχει παγώσει. Ζω κάθε μέρα τον ίδιο εφιάλτη, ξανά και ξανά».

Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών

Ο Σεγκέβ Καλφόν βρέθηκε στο φεστιβάλ Nova την ώρα που ξέσπασε το μακελειό. Κατάφερε να μιλήσει τηλεφωνικά με την οικογένειά του ενώ προσπαθούσε να απομακρυνθεί, μέσα στο χάος και το μποτιλιάρισμα. Οι τελευταίες του λέξεις στους δικούς του ήταν γεμάτες αγωνία και ένταση, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από τον κλοιό των επιθέσεων.

Ο πατέρας του περιέγραψε εκείνες τις στιγμές, ως τις πιο βασανιστικές της ζωής τους: μια ώρα στο τηλέφωνο, γεμάτη τρόμο, χωρίς να ξέρουν τι θα ακολουθήσει.

Μπαρ Κουπερστάιν, 23 ετών

Ο Μπαρ Κουπερστάιν εργαζόταν στην ασφάλεια του φεστιβάλ Nova και δεν εγκατέλειψε την θέση του ούτε όταν άρχισε η επίθεση. Έμεινε εκεί, για να βοηθήσει την αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Η οικογένειά του συμμετείχε σε πολλές διαδηλώσεις υπέρ της εκεχειρίας, ζητώντας την επιστροφή όλων των ομήρων. «Αυτό που μας κρατάει είναι η ελπίδα ότι ο Μπαρ είναι ζωντανός», δήλωσε η θεία του σε πρόσφατη συνέντευξη.

Ομρί Μιράν, 48 ετών

Ο Ομρί Μιράν απήχθη μέσα από το ίδιο του το σπίτι στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ. Εκείνη την ημέρα, μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του, κρύφτηκαν στο καταφύγιο – όμως οι ένοπλοι της Χαμάς ανάγκασαν έναν νεαρό γείτονα να χτυπήσει την πόρτα, απειλώντας την ζωή όλων, αν δεν άνοιγαν.

Ο Μιράν τελικά συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Γάζα, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια επέζησε. Η σύζυγός του έχει περιγράψει την απαγωγή, ως μια στιγμή που σημάδεψε ανεξίτηλα όλη τους τη ζωή.

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Ο Εϊτάν Μορ εργαζόταν στην ασφάλεια του φεστιβάλ Nova και, σύμφωνα με μαρτυρίες, βοήθησε δεκάδες ανθρώπους να διαφύγουν. Μαζί με έναν φίλο του, προσπαθούσαν να καθοδηγήσουν τον κόσμο σε ασφαλές σημείο, αλλά τελικά έπεσαν στα χέρια των απαγωγέων.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του, με την οικογένειά του να ζητά διαρκώς την επαναφορά του μέσω δημοσίων εκκλήσεων.

Γιόσεφ-Χάιμ Οχάνα, 25 ετών

Ο Γιόσεφ-Χάιμ Οχάνα επίσης αιχμαλωτίστηκε στο φεστιβάλ Nova, ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες. Τον Φεβρουάριο, η οικογένειά του αποκάλυψε ότι έλαβε κάποιο σημάδι ζωής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτιμάται πως είναι ακόμα ζωντανός.

Η αναμονή, όμως, έχει μετατραπεί σε καθημερινό βάσανο, με τα μέλη της οικογένειας να κρατιούνται από την ελπίδα, πως σύντομα θα επιστρέψει.

Αλόν Οχέλ, 24 ετών

Ο Αλόν Οχέλ ήταν ένας από τους πολλούς νέους που παρακολουθούσαν το φεστιβάλ Nova, όταν ξέσπασε η επίθεση. Έκτοτε, είναι αιχμάλωτος. Η μητέρα του σε δημόσια επιστολή της, απηύθυνε έκκληση προς τους ηγέτες του κόσμου, να παρέμβουν για να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι στα σπίτια τους.

Μέσα από τα λόγια της αναδείχθηκε η βαθιά απόγνωση που βιώνουν οι οικογένειες: μια καθημερινή προσμονή, γεμάτη αγωνία και αβεβαιότητα.

Αβινατάν Ορ, 32 ετών

Ο Αβινατάν Ορ απήχθη βίαια από το φεστιβάλ Nova, μαζί με την σύντροφό του Νόα Αργκαμάνι, της οποίας η απελευθέρωση, ύστερα από 245 ημέρες, έγινε διεθνής είδηση. Ο Αβινατάν παραμένει ακόμη αιχμάλωτος.

Η Νόα, σε δηλώσεις της μετά από την επιστροφή της, μίλησε με αγάπη και συγκίνηση για εκείνον: «Ο Αβινατάν είναι ένας άνθρωπος που αποπνέει ηρεμία και δύναμη. Μια σπάνια εσωτερική γαλήνη».

Ματάν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ βρισκόταν στο κιμπούτς Νιρ Οζ όταν απήχθη μαζί με την σύντροφό του. Εκείνη αφέθηκε ελεύθερη λίγες εβδομάδες μετά από την αιχμαλωσία τους, όμως ο ίδιος παρέμεινε στη Γάζα.

Η μητέρα του, μέσω μίας προσωπικής επιστολής που δημοσιεύθηκε στον Ισραηλινό Τύπο, περιέγραψε τον διακαή της πόθο να τον ξαναδεί: «Δύο χρόνια τώρα, ονειρεύομαι τη στιγμή που θα τον αγκαλιάσω, όπως μια μάνα το νεογέννητό της. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι πρώτες μου λέξεις, μόνο ότι θέλω να τον ακούσω να με φωνάζει «μαμά».

Νιμρόντ Κοέν, 20 ετών

Ο δεκανέας Νιμρόντ Κοέν υπηρετούσε κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ, στην περιοχή των συνόρων, όταν δέχθηκε επίθεση η μονάδα του, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από τότε, παραμένει αιχμάλωτος.

Με την είδηση της επικείμενης κατάπαυσης του πυρός, ο πατέρας του δήλωσε πως αυτή η ευκαιρία έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. «Ελπίζουμε να περάσουν οι επόμενες μέρες χωρίς νέες τραγωδίες. Ας δοθεί τέλος στον εφιάλτη».

Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών

Ο Ρομ εργαζόταν ως φύλακας στο φεστιβάλ Nova και σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε σώσει αρκετούς ανθρώπους πριν αιχμαλωτιστεί από την Χαμάς. Αργότερα, σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, εμφανίστηκε εξαντλημένος και αδύναμος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο κοινό.

Η οικογένειά του, από την πρώτη στιγμή, στάθηκε στη δημόσια σφαίρα ζητώντας να επιστρέψει, όχι μόνο ο Ρομ, αλλά και όλοι οι αιχμάλωτοι που συνεχίζουν να βρίσκονται υπό το καθεστώς της αγωνίας.