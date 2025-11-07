Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ παρέλαβε τα λείψανα ενός ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη της τρέχουσας εκεχειρίας, οι μαχητές της Χαμάς έχουν παραδώσει συνολικά τις σορούς 22 ομήρων. Αν επιβεβαιωθεί ότι τα νέα λείψανα ανήκουν σε ακόμη ένα άτομο, τότε πέντε όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Η εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, επιδιώκει να θέσει τέλος στη σφοδρότερη και πιο καταστροφική σύγκρουση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Νωρίτερα την Παρασκευή, οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ανέφεραν ότι εντοπίστηκε η σορός ενός ομήρου στην πόλη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Πηγή: Associated Press