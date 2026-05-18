Αεροπορικά πλήγματα και πυρά του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν πέντε ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν η πολιτική προστασία και νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει θέατρο πρακτικά καθημερινών φονικών επεισοδίων.

«Πέντε μάρτυρες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που ανήκει στον μηχανισμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στη Ντέιρ αλ Μπάλα, άλλος σε πλήγμα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις και ο πέμπτος από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.

Νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσαν πως παρέλαβαν τα πτώματα.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Τουλάχιστον 871 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε η ανακωχή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά επισήμως πέντε νεκρά μέλη του στη Γάζα την ίδια περίοδο.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Νεκροί στέλεχος του Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του στον Λίβανο

Πυραυλικό πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έπληξε διαμέρισμα στον ανατολικό Λίβανο, σκοτώνοντας ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και την 17χρονη κόρη του, μετέδωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Διασώστες αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιφέρεια της πόλης Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το πρακτορείο.