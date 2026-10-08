Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης τριών χρόνων από την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και του επακόλουθου πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ύστερα από τρία χρόνια πολιορκίας, σφαγών και καταστροφών, το Ισραήλ έχει μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε ένα μη κατοικήσιμο μέρος, ισοπεδώνοντας τα πάντα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μαχμούντ Αμπού Χασίρα, κάτοικος της Πόλης της Γάζας.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα έκανε λόγο για δύο νεκρούς εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος τα ξημερώματα στην Τζαμπάλια (βόρεια). Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε πως ένας 23χρονος εθελοντής της συγκαταλέγεται στα θύματα αυτής της επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» δύο «τρομοκράτες», υποστηρίζοντας ότι ο ένας είχε τοποθετήσει εκρηκτικά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και ο άλλος ανήκε στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ενώ παρουσιαζόταν ως εργαζόμενος στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του θύλακα.

Στη Χαν Γιούνις (νότια), το νοσοκομείο Νάσερ έκανε λόγο για άλλους τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Στη Γάζα, η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική παρά την εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές ή σε προσωρινά καταλύματα, κατά μήκος της ακτής ή κοντά σε σωρούς από μπάζα βομβαρδισμένων κτηρίων. «Κάποτε είχαμε σπίτια, αλλά χάσαμε τους αγαπημένους μας, των οποίων τα σώματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια», λέει ο Μπασάμ Νάσερ, κάτοικος της Μπέιτ Χανούν, μιας πόλης που έχει πλέον καταστραφεί στο μεγαλύτερο τμήμα της.

«Ο πόλεμος και ο λιμός μας έχουν αφήσει πεινασμένους, τρομοκρατημένους και εκτοπισμένους, να ζούμε σε σκηνές και να πασχίζουμε να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αύξηση των τιμών», δήλωσε στο AFP ο Άχμεντ Νάσερ.

Η ευρεία στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, προκάλεσε τον εκτοπισμό σχεδόν του συνόλου των κατοίκων του θύλακα και τον θάνατο περισσότερων από 74.200 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας, του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.