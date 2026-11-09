Πέντε Παλαιστίνιοι, δύο γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που άρχισαν να πλήττουν προχθές Σάββατο τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε χθες Κυριακή η Πολιτική Προστασία στον μικρό παραθαλάσιο θύλακα.

Σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, «αμμόλοφος κατέρρευσε πάνω σε σκηνές όπου βρίσκονταν εκτοπισμένοι» νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

«Ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για να εντοπιστούν αγνοούμενοι», πρόσθεσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Οι καταρρακτώδεις βροχές από το Σάββατο πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, στερώντας τους ακόμη και αυτή την υποτυπώδη στέγη.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποίησε «τους εκτοπισμένους εναντίον της εγκατάστασης σκηνών ή της διατήρησής του πάνω σε όγκους άμμου και υπερυψωμένες εκτάσεις γης, ιδιαίτερα σε περιόδους βροχών, καθώς εγείρεται αληθινή απειλή για τη ζωή τους», ενώ παρότρυνε ανθρωπιστικές οργανώσεις να της διαθέσουν απαραίτητα μέσα.

Το Σάββατο, «δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς» σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα εξαιτίας των βροχών και ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκανε ακόμη χειρότερες τις ήδη καταστροφικές συνθήκες ζωής στον θύλακα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τέθηκε σε εφαρμογή υπό αμερικανική πίεση τον Οκτώβριο του 2025, δύο χρόνια μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.