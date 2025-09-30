Με επιφύλαξη από την πλευρά των Παλαιστινίων αντιμετωπίζεται το σχέδιο είκοσι σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η παλαιστινιακή πλευρά θεωρεί ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι ένα από τα αγκάθια της πρότασης, που δεν θα γίνει εύκολα και άμεσα αποδεκτό.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους», δήλωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον Αμερικανό πρόεδρο, διατηρώντας όμως παράλληλα το δικαίωμα να «ολοκληρώσει τη δουλειά» στον θύλακα εάν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση.

Σήμερα όμως έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

«Θα ανακτήσουμε όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και καλά στην υγεία τους, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram την Τρίτη 30/9.

Όπως αναφέρει ο Νετανιάχου, ο χάρτης δείχνει ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα μπορούν να παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας ακόμη και μετά την πρώτη αποχώρηση των στρατευμάτων του IDF, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μια ανεξάρτητη «τεχνοκρατική» ηγεσία Παλαιστινίων, θα διοικεί τη Γάζα στην καθημερινή της λειτουργία μετά το τέλος του πολέμου.

Ωστόσο αυτή η παλαιστινιακή ηγεσία δεν θα επιλέγεται από τον παλαιστινιακό λαό, αλλά από ένα νέο διεθνές όργανο που θα επιβλέπει την εφαρμογή του σχεδίου, σημειώνει το Al Jazeera. Ο Τραμπ είπε ότι αυτός ο οργανισμός, με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», θα αναλάβει το έργο να εξασφαλίσει την επιτυχία της συμφωνίας και να συγκεντρώσει σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς ηγέτες.

Επικεφαλής αυτού του οργάνου εποπτείας θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.Το ίδιο όργανο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε παράλληλα, πως η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διοίκηση και θα πάρουν αμνηστία, μόνο όσα μέλη της δεχτούν άμεσα τον αφοπλισμό τους, εγχείρημα που μπορεί στην πράξη να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η εποπτεία της ειρήνης και της σταθερότητας στη «Νέα Γάζα» θα ανατεθεί σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ISF) που οι ΗΠΑ, αραβικές χώρες και άλλοι εταίροι θα συγκροτήσουν για να επιβλέπουν την περιοχή. Όμως και αυτός ο σχεδιασμός δεν είναι ξεκάθαρο αν γίνεται δεκτός από την πλευρά των ισραηλινών, καθώς Ο Νετανιάχου έσπευσε ήδη να ξεκαθαρίσει ότι «το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ασφαλείας, για το άμεσο μέλλον». «Η Γάζα θα έχει μια ειρηνική πολιτική διοίκηση που δεν θα διοικείται ούτε από τη Χαμάς ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά από αυτούς που δεσμεύονται σε μια γνήσια ειρήνη με το Ισραήλ» είπε χωρίς να αποσαφηνίσει ποιους ακριβώς εννοεί ή αν οι απόψεις του συμπίπτον πλήρως με αυτές του Αμερικανού προέδρου.

Όλο το σχέδιο Τραμπ, όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο

Tα είκοσι μέτρα του σχεδίου για τη «Νέα Γάζα» δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο και προβλέπουν άμεση κατάπαυση πυρός, αφοπλισμό της Χαμάς, ανταλλαγή ομήρων και περάσματα για την ανθρωπιστική βοήθεια στους εγκλωβισμένους και άμεση συγκρότηση της νέας διοίκησης.

Το σχέδιο -που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Monde- είναι:

1. Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη και απαλλαγμένη από την τρομοκρατία ζώνη, η οποία δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

2. Η Λωρίδα της Γάζας θα ανακατασκευαστεί προς το συμφέρον του πληθυσμού του θύλακα, ο οποίος έχει ήδη υποφέρει αρκετά.

3. Εάν και οι δύο πλευρές [Ισραήλ και Χαμάς] αποδεχτούν αυτό το σχέδιο, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε μια συμφωνημένη γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών πυροβολικού, θα ανασταλούν και οι γραμμές του μετώπου θα παραμείνουν παγωμένες, μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια σταδιακή αποχώρηση.

4. Εντός εβδομήντα δύο ωρών από την δημόσια αποδοχή της παρούσας συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζώντες ή νεκροί, θα επιστραφούν.

5. Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται σε αυτό το πλαίσιο. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου επιστρέφονται τα λείψανα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει τις σορούς δεκαπέντε νεκρών κατοίκων της Γάζας.

6. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και αφοπλισμό θα χορηγηθεί αμνηστία. Σε όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα χορηγηθεί προστατευόμενο πέρασμα προς τις χώρες προορισμού.

7. Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, θα παραδοθεί αμέσως πλήρης [ανθρωπιστική] βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ποσότητες θα είναι τουλάχιστον ίσες με εκείνες που περιλαμβάνονται στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 για την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των υποδομών (νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, αποχέτευση), της αποκατάστασης νοσοκομείων και αρτοποιείων, καθώς και της αποστολής του απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και ανοικτών δρόμων.

8. Η είσοδος της βοήθειας και η διανομή της στη Λωρίδα της Γάζας θα πραγματοποιηθεί χωρίς παρέμβαση από κανένα από τα μέρη, από τα Ηνωμένα Έθνη και τις υπηρεσίες τους, καθώς και από την Ερυθρά Ημισέληνο και άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται με κανένα από τα μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα [στο νότιο τμήμα του θύλακα] και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025.

9. Η Γάζα θα διοικείται υπό την προσωρινή μεταβατική αρχή μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, η οποία θα έχει ως καθήκον τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον πληθυσμό του θύλακα. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται από ειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, της «Επιτροπής Ειρήνης», της οποίας θα ηγηθεί και θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα ανακοινωθούν και άλλα μέλη και αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην [Βρετανού] Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ. Αυτό το όργανο θα καθορίσει το πλαίσιο και θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για το 2020 και της γαλλο-σαουδαραβικής πρότασης, και μπορέσει να ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας. Αυτό το όργανο θα αξιοποιήσει τα καλύτερα διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τον λαό της Γάζας και θα προωθεί τις επενδύσεις.

10. Ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του [Ντόναλντ] Τραμπ για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας θα αναπτυχθεί με τη σύγκληση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχουν συμβάλει στη γέννηση ορισμένων από τις ακμάζουσες σύγχρονες πόλεις της Μέσης Ανατολής. Πολλές επενδυτικές προτάσεις και ιδέες υποδομών έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ομάδες και θα ληφθούν υπόψη για την επίτευξη ενός πλαισίου ασφάλειας και διακυβέρνησης που θα προσελκύει και θα διευκολύνει αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.

11. Θα δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη με ειδικούς τελωνειακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συμμετέχουσες χώρες.

12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.

13. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις δεσμεύονται να μην διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ανοικοδομηθούν. Θα υπάρξει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, η οποία θα περιλαμβάνει τον μόνιμο παροπλισμό των όπλων μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας αφοπλισμού, υποστηριζόμενης από ένα διεθνώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαναγοράς και επανένταξης, όλα επαληθευμένα από τους ανεξάρτητους παρατηρητές. Η Νέα Γάζα θα είναι πλήρως αφοσιωμένη στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονές της.

14. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παράσχουν εγγύηση ότι η Χαμάς και οι παρατάξεις θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους και ότι η Νέα Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή τους κατοίκους της.

15. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) για άμεση ανάπτυξη στον θύλακα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα παράσχει υποστήριξη σε εγκεκριμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συνεργαστεί στενά με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, καθώς και με τη νεοσύστατη παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Είναι ζωτικής σημασίας να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η ταχεία και ασφαλής ανάπτυξη μέσων για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση του θύλακα. Θα συμφωνηθεί ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης μεταξύ των μερών.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις (ISF) θα αποκαταστήσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι Ισραηλινές Άμυνες θα αποσυρθούν με βάση τα πρότυπα αποστρατιωτικοποίησης, τα ορόσημα και τα χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (ISF), των ISF, των Εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες της. Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινές Άμυνες θα επιστρέψουν σταδιακά το κατεχόμενο έδαφος της Γάζας στις ISF, με συμφωνία που θα επιτευχθεί με την Μεταβατική Αρχή μέχρι την πλήρη αποχώρησή της από τον θύλακα, με εξαίρεση μια παρουσία εντός μιας περιμέτρου ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Λωρίδα της Γάζας να ασφαλιστεί επαρκώς από οποιαδήποτε αναζωπύρωση της τρομοκρατικής απειλής.

17. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την παρούσα πρόταση, τα παραπάνω στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης επιχείρησης παροχής βοήθειας, θα εφαρμοστούν στις περιοχές που απελευθερώθηκαν από την τρομοκρατία και παραδόθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στις ISF.

18. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου βασισμένη στις αξίες της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης, σε μια προσπάθεια αλλαγής της νοοτροπίας των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ειρήνη.

19. Καθώς η ανασυγκρότηση της Γάζας θα προχωρά και η μεταρρυθμιστική ατζέντα της Παλαιστινιακής Αρχής θα εφαρμόζεται πιστά, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ένας αξιόπιστος δρόμος προς την αυτοδιάθεση και την εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού.

20. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής και ευημερούσας συνύπαρξης.