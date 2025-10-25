Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Οι κύριες παλαιστινιακές φατρίες ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση μιας προσωρινής επιτροπής τεχνοκρατών, η οποία θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της Χαμάς ότι έχει λάβει «σαφείς διαβεβαιώσεις» από μεσολαβητές πως «οι εχθροπραξίες έχουν ουσιαστικά τελειώσει».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Χαμάς, οι φατρίες, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, συμφώνησαν να παραδώσουν «τη διακυβέρνηση της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους τεχνοκράτες», η οποία θα διαχειρίζεται τις βασικές υπηρεσίες και την καθημερινή ζωή «σε συνεργασία με αραβικούς συμμάχους και διεθνείς οργανισμούς».

Η ανακοίνωση προβλέπει επίσης μια νέα σύσκεψη για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και την αναζωογόνηση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως τον μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού. Η Χαμάς, υπενθυμίζεται, δεν ανήκει στην PLO, η οποία ελέγχεται από τη Φατάχ, τον παραδοσιακό πολιτικό της αντίπαλο.

Η πολιτική ισορροπία περιπλέκεται περαιτέρω από την υπόθεση του Μαρουάν Μπαργκούτι, του δημοφιλούς Παλαιστίνιου ηγέτη που παραμένει φυλακισμένος στο Ισραήλ. Η σύζυγός του, Φαντβά Μπαργκούτι, απηύθυνε έκκληση προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβει για την απελευθέρωσή του, μετά τις δηλώσεις του ίδιου ότι εξετάζει «να λάβει μια απόφαση», σχετικά με το θέμα.

Η συμφωνία για προσωρινή διοίκηση θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη ημέρα της εκεχειρίας, καθώς σηματοδοτεί το πρώτο βήμα προς μια ενιαία παλαιστινιακή δομή διακυβέρνησης που θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την απόλυτη κυριαρχία της Χαμάς. Οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο έγιναν υπό την αιγίδα της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, οι οποίες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για τη λήξη των συγκρούσεων.

Η Χαμάς υπογράμμισε ότι έλαβε «σαφείς εγγυήσεις» από τους μεσολαβητές για την ουσιαστική λήξη του πολέμου και ζήτησε πίεση προς το Ισραήλ ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Παρά τη μείωση της έντασης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η κατάσταση παραμένει «καταστροφική», καθώς οι προμήθειες δεν επαρκούν για τον άμαχο πληθυσμό.

Παράλληλα, η επιστολή της Φαντβά Μπαργκούτι έφερε ξανά στο προσκήνιο τον 66χρονο ηγέτη της Φατάχ, που θεωρείται από πολλούς Παλαιστίνιους ο μόνος ικανός να ενώσει τη διχασμένη πολιτική σκηνή. Ο Μπαργκούτι εκτίει πέντε ισόβια και επιπλέον 40 χρόνια φυλάκισης για επιθέσεις κατά Ισραηλινών, σε δίκη που έχει επικριθεί από διεθνείς οργανισμούς για ελλιπή διαδικασία.

Στην επιστολή προς τον Τραμπ, η σύζυγός του ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, έχετε μπροστά σας έναν πραγματικό εταίρο — κάποιον που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη της δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Για το καλό του παλαιστινιακού λαού και των μελλοντικών γενεών, βοηθήστε στην απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι».

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του στο περιοδικό Time, επιβεβαίωσε ότι «εξετάζει την υπόθεση» και τόνισε: «Ήταν το ερώτημα της ημέρας. Θα πάρω μια απόφαση». Ο γιος του, Άραμπ Μπαργκούτι, κατήγγειλε ότι ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου από οκτώ δεσμοφύλακες κατά τη μεταφορά του μεταξύ των φυλακών Γκανότ και Μεγκίντο, μετά από επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος φέρεται να του παρουσίασε φωτογραφία ηλεκτρικής καρέκλας, λέγοντάς του ότι «αξίζει να εκτελεστεί».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στο Ισραήλ, ενισχύοντας τις προσπάθειες της Κυβέρνησης Τραμπ για σταθεροποίηση της εκεχειρίας. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι επιδιώκεται η συγκρότηση διεθνούς δύναμης επιτήρησης, με δικαίωμα βέτο για το Ισραήλ στις συμμετέχουσες χώρες.

Η Τουρκία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ και η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ, παραμένει έντονα επικριτική, με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κατηγορεί το Τελ Αβίβ για «γενοκτονία στη Γάζα», κατηγορία που το Ισραήλ απορρίπτει.

Ο Ρούμπιο είναι ο τέταρτος αξιωματούχος του στενού κύκλου του Τραμπ που επισκέπτεται το Ισραήλ μέσα σε μια εβδομάδα, στέλνοντας μήνυμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επιδιώκει να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη μεταπολεμική Γάζα.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, τόσο για τη διακυβέρνηση της Γάζας, όσο και για την τύχη του Μπαργκούτι, θα καθορίσει το μέλλον της παλαιστινιακής υπόθεσης και τη δυνατότητα της διεθνούς κοινότητας να θεσπίσει μια βιώσιμη ειρήνη.

Με πληροφορίες από: The Guardian